Ураган «Офелия»: в Ирландии девушку убило деревом, упавшим на машину

Пострадавшую доставили в больницу, однако по дороге она скончалась. В автомобиле находилась еще одна женщина, однако её жизни ничто не угрожало.

Ураган привел к значительным разрушениям. Как сообщает радио RTE, без электричества остались примерно 230 000 домов и предприятий.

Пользователи социальных сетей активно делятся видеороликами, на которых они запечатлели разгул стихии. На одном из видео видно, как ветер срывает крышу здания и уносит ее.

Roof of Cork City's football stadium blows off as Ophelia batters south of Ireland https://t.co/szvfgPnIWP pic.twitter.com/KdYvim9hcH— Independent.ie (@Independent_ie) October 16, 2017