В Эстонии смягчат требования к призывникам и привлекут в армию девушек

Комиссия Рийгикогу по государственной обороне получила обзор плана по расширению срочной службы. Согласно плану, к 2026 году срочную службу ежегодно будет проходить 4000 человек.

По словам председателя комиссии Ханнеса Хансо, срочную службу должна проходить как минимум половина призывников, но сейчас ее проходит лишь треть. «Службу должны проходить лучшие парни и девушки, – сказал Хансо. – Прохождение срочной службы должно стать в обществе нормой, а не исключением. На сегодняшний день это еще не так».

«У нас есть конкретные планы и цели. Теперь надо постепенно двигаться в их сторону», – сказал Хансо. По его словам, для этого есть разные возможности. Например,

сперва необходимо повысить эффективность передачи повесток, в том числе используя электронные методы.

Во-вторых, нужно пересмотреть установленные в отношении служащих нормы здоровья и сделать их значительно более гибкими. «В будущем из-за мозолей или аллергии на пыльцу от службы освобождать не будут», – сказал Хансо.

По словам председателя комиссии, обязательно необходимо пересмотреть работу медицинских комиссий. Сегодня в соответствующей статистике наблюдаются серьезные аномалии. Например, в Курессааре на первом осмотре требованиям к состоянию здоровья соответствует лишь четверть призываемых, а в Хаапсалу – почти половина. «Ведь очевидно, что жители Сааремаа не болеют вдвое больше, чем жители Ляэнемаа. Поэтому нужно информировать врачей по теме государственной обороны значительно лучше, чем это делалось до сих пор», – сказал Хансо,

По словам Хансо, прохождение срочной службы также должно облегчить поступление в университеты и стать преимуществом на рынке труда. На каждом рабочем интервью работодатель должен спрашивать, прошел ли кандидат срочную службу или нет.

У Сил обороны также есть масштабный план, чтобы повысить интерес девушек к срочной службе.

В следующим году планируется увеличить их численность в срочной службе в три раза. По словам Хансо, срочная служба для женщин должна стать естественной частью государственный обороны. Во всех Северных странах это уже так.