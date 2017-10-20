В Т/Ц Польши мужчина напал на прохожих с ножом. Восемь раненых, один человек погиб (видео)

В польской Сталеве-Воле произошло нападение на посетителей торгового центра Vivo. Полиция сообщила, что 27-летний мужчина начал нападать на прохожих с ножом.

По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Позднее в полиции сообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.

В польском торговом центре мужчина напал на прохожих с ножом. Один человек погиб

По предварительнымданным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Позднее в полициисообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.

Нападавшего задержали другие посетители торгового центра. О мотивах мужчины ничего не сообщается, - пишет Meduxa.io.

Как дополняет Lenta.ru, -некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападавшего. Известно, что это местный житель по имени Конрад К., ему 27 лет. В настоящее время стражи порядка выясняют причины и обстоятельства произошедшего, и были ли у мужчины сообщники.

По сведениям радиостанции, в момент нападения злоумышленник был трезв.