26 октября рассекретят документы об убийстве Кеннеди. Чего ждать?

26 октября в США рассекретят большое количество документов об убийстве президента США Джона Кеннеди. ЦРУ просила Дональда Трампа закрыть архив еще на четверть века, но он не согласился. Что в архиве, достоверно неизвестно, но историки предполагают, что секретные документы могут пролить свет на то, знали ли американские спецслужбы о намерениях убийцы Ли Харви Освальда.

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен снайпером 22 ноября 1963 года. По официальной версии, Кеннеди застрелил Ли Харви Освальд, придерживавшийся левых взглядов. Сам Освальд вину отрицал, но перед судом предстать не успел: через два дня после задержания мужчину, которого конвоировали в окружную тюрьму Далласа, застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби. Долгое время основная часть материалов следствия была засекречена, но в 1992 году президент Джордж Буш-старший решил постепенно опубликовать материалы.

Убийство Кеннеди — один из самых популярных сюжетов у сторонников теорий заговора. Существуют версии, что за покушением на президента стояли спецслужбы или вице-президент Линдон Джонсон, а Ли Харви Освальд не был одиночкой. Более того, и убийство самого Освальда, если верить конспирологам, было организовано спецслужбами с целью замести следы.

Новая публикация — это примерно 10 тысяч документов.

Директор ЦРУ Майк Помпео предлагал отложить обнародование архива еще на 25 лет, но президент США Дональд Трамп ответил отказом.

Конспирологи уверены, что ЦРУ препятствует публикации, так как в документах есть сведения о причастности к убийству Кеннеди спецслужб.

Историки, в свою очередь, ожидают, что значительная часть архива посвящена Освальду — они надеются выяснить, что ЦРУ знало о нем до покушения на Кеннеди, пишет The Washington Post.

Хорошо известно, что Освальд симпатизировал коммунистам и несколько лет жил в СССР. Его проверяли сотрудники ФБР сразу после того, как в 1962 году Освальд вернулся из Советского Союза, подозревая, что тот мог стать советским агентом; Освальд даже жаловался на преследование.

За несколько месяцев до убийства Кеннеди Освальд пытался уехать на Кубу или в СССР. Для этого он отправился в Мексику и пошел в советское и кубинское посольства. Есть версия, что во время визита в кубинское посольство Освальд сказал, что хочет убить Кеннеди. Визу на Кубу ему так и не дали, сочтя, что он может быть американским провокатором и шпионом. До сих пор неизвестно, определили ли спецслужбы, что Освальд опасен, и предупредили ли об этом Вашингтон. Вероятно, именно из-за этого ЦРУ и противится публикации документов: они могут однозначно указать, что спецслужба упустила Освальда и не предотвратила покушение по недосмотру.

Сейчас остаются неопубликованными около одного процента материалов, связанных с убийством Кеннеди. 88% материалов уже доступны полностью, еще 11 — с купюрами. Если бы в документах были бы какие-то указания на существование заговора или альтернативной версии убийства президента США, то о них уже было бы известно, говорит журналист и автор книги с развенчаниями конспирологических теорий о смерти Кеннеди Джеральд Поснер.