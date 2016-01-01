Российская «фабрика троллей» переключилась на акции против Трампа

В России «фабрика троллей», которая вела информационную кампанию Дональда Трампа и Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США, за считанные дни после победы Трампа переключилась на организацию митингов против него. Об этом сообщило американское издание BuzFeed News.

«Лица, которые считаются россиянами, которые вмешивались в американскую политику, быстро выбрали новую цель в считанные дни после выборов 2016 года, пытаясь организовать митинги против Трампа», - говорится в материале, который основывается на сохранившихся страницах фейсбук-группы BlackMattersUS, созданной специалистами российской «фабрики троллей».

«Мы собираем акцию против Трампа в субботу»,

- говорилось в послании, адресованном одному из активистов, который перед этим собирал группу протеста в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.

«Трамп одержал победу в избирательной коллегии, но он отстал на почти 840 000 голосов. Присоединяйтесь к нам на улицах, чтобы остановить Дональда Трампа и его фанатичное ненавистное поведение!» – отмечается в одной из кэшированных версий удаленной страницы.

Недавно группа BlackMattersUS была идентифицирована как один из 180 аккаунтов в соцсетях, созданных в Санкт-Петербурге, пишет издание. При этом уточняется, что деятельность этой «фабрики троллей» продвинулась далеко за пределы обычного троллинга – она также была направлена на подпитку протестных настроений в США и усиление уже существующих конфликтов, отмечает американское издание.

Напомним, петербургская фабрика троллей выделила до трети своего штата для работы на выборах президента США.