В Кремле прокомментировали планы Гордон стать президентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 октября, по просьбе журналистов прокомментировал заявление телерадиоведущей Екатерины Гордон о том, что она выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства и планирует участвовать в выборах 2018 года.

Как отметили журналисты, Гордон не занимается политикой, и попросили Пескова дать комментарии на этот счет. По словам представителя Кремля, согласно конституции РФ, среди условий возможности участия в выборах на пост главы государства нет положений о причастности к политической деятельности, - отмечает NEWSru.com.

"Читаем конституцию - определяем соответствие": Песков прокомментировал планы Гордон стать президентом

«В конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем конституцию - определяем соответствие. Больше говорить не о чем», - сказал Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

Как уже писал Русский TVNET, на пост президента России выдвинула свою кандидатуру российская телерадиоведущая Екатерина Гордон. Об этом говорится на ее сайте Gordonzabab.ru. «Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере», - отмечается в сообщении о намерении Гордон баллотироваться на высший пост РФ в 2018 году. «Права женщин и детей - зеркало российской реальности», - таким стал лозунг кампании журналистки.

Как заверила Екатерина Гордон, она из опыта знает, как работает судебная система, как женщины «тянут детей, а мужчины уходят от ответственности». 37-летняя претендентка на должность президента заверила, что в ее позиции «нет ничего мужененавистнического», просто, согласно статистике, дети чаще остаются с женщинами, и права матерей при этом не защищены.

Напомним, что 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

«Я - вне жестких идеологических рамок.

Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.

Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.