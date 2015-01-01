Во Франции отменили режим чрезвычайного положения, введенный в 2015 году

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 30 октября, подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, который отменяет режим чрезвычайного положения, введенного в стране в ноябре 2015 года, передает RFI.

Режим чрезвычайного положения прекратит действие 1 ноября.

«Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан», – заявил Макрон.

Новый закон позволяет представителям полиции обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы по подозрениям в намерениях совершения терактов, отказывать в проведении массовых акций и закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации безопасности.

После подписания президентом закон вступит в силу со вторника, 31 октября.