В Пентагоне разъяснили, зачем собирают биологический материал россиян

Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США, о чем 30 октября заявил президент РФ Владимир Путин, не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА «Новости» представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни.

Он пояснил, что сейчас центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит «исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами».

По его словам, для исследований требовалось два набора образцов - с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновые кислоты (РНК) и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен «расположенной в США компанией».

«В запросе не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», - сказал Дауни.

«Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов)», - добавил собеседник агентства.

Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.





