В Крыму повредили второй за сутки газопровод. Власти подозревают диверсию

В Крыму поврежден второй за сутки газопровод, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова. По его словам, «это также могла быть диверсия».

Первое повреждение произошло вечером 31 октября, в газопроводе под Алуштой зафиксировали снижение давления. По мнению Тарасова, он мог быть подорван. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. Сейчас идут восстановительные работы. Аварийные бригады работали всю ночь.

Второе повреждение произошло ориентировочно около пяти утра 1 ноября, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook. Сейчас специалисты изучают место повреждения трубы.

По словам Аксенова, электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение - в течение суток.





