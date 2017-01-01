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Назван самый популярный у туристов город мира по итогам 2017 года

Русский TVNET
Гонконг | Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты признали Гонконг самым популярным у туристов городом в 2017 году.

Исследовательская фирма Euromonitor International сообщает, что за 2017 год Гонконг посетили более 25,5 миллиона туристов. 23,3 миллиона путешественников отдали предпочтение Бангкоку. Лондон стал третьим по привлекательности у туристов городом, вместив в себя 19,8 миллиона человек.

Кроме того, в первой десятке самых привлекательных городов для туристов оказались Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур, отмечает портал topnews.com

Туризм
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