Deutsche Welle открыла «заповедник» анимационных карикатур, высмеяв Порошенко (видео)

Русская редакция Deutsche Welle запустила еженедельный сатирический анимационный проект «Заповедник» под слоганом «Все тайны российской и мировой политики». Премьера состоялась 5 ноября. В этом радиоактивном заповеднике два закадычных врага Волк и Заяц со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Одним из первых анимационных роликов стала карикатура на президента Украины под названием «Порошенко в магазине у Трампа: дайте мне улетное оружие!», в котором украинский глава выпрашивает у своего заокеанского коллеги летальное оружие для борьбы с зелеными человечками из России.

Этот ролик пришелся как нельзя кстати, учитывая сегодняшнее решение комитетов по вопросам Вооруженных сил США обеих палат конгресса США - палаты представителей и сената, утвердивших проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором предусматривается выделение Украине 350 млн долларов на военную помощь, в том числе на летальное оборонительное вооружение.

- На мою Украину напали марсиане, - кричит Порошенко в лавке у Трампа.

- Shit! Какие еще марсиане? Откуда? - удивляется Трамп.

- Как какие? Москали! Из России марсиане... - объясняет Порошенко.

- А как ты понял, что это марсиане? - спрашивает тот.

- А кто ж еще?.. Они ж зеленые человечки. Зеленые-зеленые человечки... Вежливые, блин, такие! Поэтому я хочу у вас улетное оружие купить, - говорит Порошенко.

- Может, летальное? - переспрашивает Трамп.

- Нехай летальное, лишь бы даром. А то наше какое-то недолетальное и невбиваемое. Тильки что синяки оставляет, - объясняет Порошенко.

В премьерном выпуске шоу также присутствовал фрагмент с участием мультипликационного персонажа, схожего с президентом РФ Владимиром Путиным. В комментарии к ролику под названием «Путин, Трамп и Си договорились о газовом переделе» говорится, что «Порошенко и Меркель никак не слезут с газовой иглы». Анимационный герой, похожий на российского лидера, спрашивает у украинского коллеги: «Вот как тебя трясет и колбасит. Плохо без газа?» - намекая на якобы «наркотическую» зависимость Порошенко. Тот в ответ выпрашивает газ в долг.

Сатирическое шоу "Заповедник"