Число жертв землетрясения в Ираке и Иране приближается к 360

До 348 человек увеличилось число погибших в Иране в результате сильного землетрясения, произошедшего на границе с Ираком, передает в понедельник иранское телевидение.

Кроме того, в результате землетрясения более 5 тыс. человек получили травмы в Иране, десятки человек пострадали в Ираке.

По данным американских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник на границе Ирана и Ирака, составила 7,3.

Из-за подземных толчков в ряде районов Ирана нарушена подача электроэнергии, не работает телефонная связь и Интернет.

Иран находится в сейсмически активном регионе. Одно из самых разрушительных землетрясений произошло в Иране в 1990 году, тогда погибли почти 40 тыс. человек.