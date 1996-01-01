Юлия Тимошенко пыталась косой побороть сексуальность

Политехнолог Алексей Ситников, который консультировал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, объяснил, откуда у нее появилась коса. Об этом он сказал в интервью «112 Украина».

По его словам, в 1996 году ему поступило предложение проконсультировать начинающего политика – Юлию Тимошенко. Однако у нее на тот момент был очень низкий рейтинг, добавляет Ситников. Тогда он вместе с командой провел исследования, чтобы выяснить причину антирейтинга.

Ситников отметил, что на это были две причины. Во-первых, ее не воспринимали украинкой. Во-вторых, добавил он, Тимошенко была очень красивой женщиной.

«У мужчин крышу сносило – и у меня сносило, и у всех сносило. Вот эта боязнь женщин, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве,

женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную яркую женщину. Исследования показали, что нужно снижать сексуальность»,

— рассказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что ей было решено создать образ «учительницы с украинской консервативной прической».

«Всегда костюм, юбка ниже колена. И очень консервативный стиль. Мы эту идею представили Юлии Владимировне», — сказал Ситников, отметив, что стилистика учительницы включала в себя и косу.

Тем не менее носить косу Тимошенко начали лишь спустя несколько лет.

«Через несколько лет, когда эта прическа появилась, естественно, мы улыбнулись, потому что мы-то помним, что мы это предлагали. Но Юлия Владимировна, естественно, абсолютно справедливо считает, что это придумала она, и я с этой версией тоже согласен», — заключил он.