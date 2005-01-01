Российский миллиардер продал уникальную картину да Винчи за рекордные $400 млн

Картина кисти Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) продана в среду на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 400 млн долларов (без учета налогов). Ранее картина принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Как отмечает The New York Times, щедрое предложение стало итогом беспрецедентной маркетинговой кампании по продвижению «последнего да Винчи».

Торги продолжались более 20 минут, последнюю ставку сделал анонимный покупатель по телефону. С учетом налогов и отчислений цена вышла на 50 млн больше: новый владелец выложил 450 312 500 долларов.

Это сделало «Спасителя мира» самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционах.

Ранее рекорд цены удерживала картина Пикассо «Женщины из Алжира» - ее в 2015 году купили за 179 млн долларов.

На полотне размером 64,5 на 44,7 см запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар. Перед торгами уникальное произведение оценивалось в 100 млн долларов. Однако Chrisitie's развернул масштабную рекламную кампанию, в частности обратившись к новым для консервативного мира коллекционеров живописи форматам: аукционный дом выложил серию видео на YouTube.

Картина считалась утраченной до 2005 года. NYT отмечает, что

на сегодня это единственное полотно да Винчи, находящееся в частной коллекции, а не в музее.

Как отметил эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Люк Сэйсон, картина, возможно, была написана для французского королевского дома и попала в Англию после женитьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии в 1625 году. Тогда же мастер Вацлав Холларт, видимо по приказу королевы, сделал с полотна гравюру, передает ТАСС.

Картина числилась в реестре королевской коллекции, составленном через год после казни Карла I в 1649 году, затем была продана на аукционе в 1651 году и к 1666 году вернулась в королевскую коллекцию при Карле II. По некоторым данным, она находилась в личном кабинете короля. После 1763 года следы картины теряются, пока ее не приобрели в 1900 году в сильно поврежденном виде для частной коллекции.

В 2007 году картина была отреставрирована в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета. На следующий год группа экспертов по творчеству Леонардо да Винчи изучала полотно в Национальной галерее в Лондоне и сравнивала манеру письма с другой известной работой мастера - «Мадонна в скалах».