В Греции массовые беспорядки, есть пострадавшие

В двух крупнейших городах Греции Афинах и Салониках в пятницу вечером произошли столкновения полиции и молодежи, которая устроила марш к годовщине студенческого восстания против бывшей хунты, сообщает Associated Press.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали двое гражданских. В Афинах женщину госпитализировали с сильными ожогами, она перенесла операцию, чтобы не потерять ногу.

В Салониках травму получил мотоциклист, который въехал в сложенную демонстрантами баррикаду. Его тоже госпитализировали. Более 5 тысяч полицейских патрулировали улицы греческой столицы, где в пятницу проходил ежегодный марш памяти жертв разгона студенческого протеста 1973 года бывшей хунтой.

Сотни молодых людей напали на полицейских в Афинах, бросая в них камни, файеры и газовые снаряды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Напомним, ранее ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ. Заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Журналисты требовали сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушение трудовых и социальных прав сотрудников средств массовой информации.