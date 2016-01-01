В Великобритании упал на землю и сдулся крупнейший дирижабль в мире

В Великобритании потерпело крушение самое большое в мире воздушное судно - гибрид дирижабля и самолета упал на землю и сдулся. Кабина оказалась разрушена, один член экипажа пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

По данным полиции, Airlander 10 оторвался от причальной мачты и рухнул на поле в графстве Бедфордшир. Двадцатитонная кабина Airlander 10 оказалась полностью разрушена. С места ЧП госпитализировали женщину, которая находилась внутри.

Фото с места крушения опубликованы в Twitter региональной полиции.

На момент написания заметки разработавшая Airlander компания Hybrid Air Vehicles не приводит дополнительной информации о крушении.

Это уже не первый инцидент с Airlander 10: во время второго тестового полета в августе 2016 года воздушное судно задело опору телеграфной линии, была повреждена кабина пилота.

Airlander 10 изначально создавался для вооруженных сил США, однако проект свернули из-за недостатка финансирования. Воздушное судно длиной 92 метра способно подниматься на высоту около 4,9 километра и развивать скорость до 148 километров в час. Благодаря гелию Airlander 10 мог находиться в воздухе до двух недель.