Будущий лидер Зимбабве пообещал стране новую демократию

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который, как ожидается, в ближайшие дни сменит на посту президента Роберта Мугабе, пообещал стране экономические изменения, передает РИА Новости.

В выступлении он заявил соратникам, что для Зимбабве начинается период «новой и развивающейся демократии», отметив важность сотрудничества с мировым сообществом.

«Я уже получаю поддержку», − указал он.

Также экс-вице-президент сообщил, что был вынужден покинуть страну из-за угрозы жизни.

«12 августа этого года я стал жертвой отравления, что привело к моему перелету в ЮАР», − уточнил Мнангагва.

Напомним, 21 ноября Мугабе сообщил, что уходит в отставку. Ранее парламент страны запустил процедуру импичмента президента.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. Мугабе фактически находился под домашним арестом.