Трампа уведомили о запуске с территории КНДР ракеты, когда она еще была в воздухе

Президент США Дональд Трамп узнал о новом ракетном запуске Северной Кореи, произведенном утром в среду, 29 ноября, по местному времени, еще когда ракета находилась в воздухе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Между тем информацию о запуске ракеты также подтвердил представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

«Президент США был проинформирован о ситуации в Северной Корее, в то время как ракета все еще находилась в воздухе», - написала Сандерс у себя в Twitter.

Тем временем официальный представитель Минобороны США полковник Мэннинг подтвердил вероятный запуск ракеты из Северной Кореи, сообщает CNN. По его словам, сейчас американская сторона оценивает детали запуска.

О запуске с территории КНДР баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. «На рассвете Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету на восток от окрестностей Пхеньяна, из провинции Южный Пхеньян», - говорилось в заявлении южнокорейских военных, сделанном ранним утром 29 ноября по местному времени.

До этого КНДР не проводила ракетные и ядерные испытания на протяжении 74 дней. Перед сообщением о новом запуске источники в американском правительстве рассказали, что Вашингтон ожидает пуска ракеты с территории Северной Кореи в ближайшие дни.



