Поиски аргентинской подлодки продолжаются

Как известно, подлодка пропала 15 ноября, 16 ноября вечером начались поиски пропавшего судна, однако до сих пор обнаружить его не удалось не смотря на помощь, предоставленную аргентинцам, в частности, и от России.

Искать экипаж в составе 44 человек, находившихся на борту перестали по той причине, что запасы кислорода на борту подлодки уже успели бы закончится, и выжить в таких условиях люди бы просто не смогли.

В пятницу, 1 декабря военно морские силы Аргентины приступили к проверке четырёх мест, где предположительно может находиться подлодка San Juan. Об этом сообщил официальный представитель ВМС республики Энрике Бальби.

"Мы смогли зафиксировать за последние дни шесть сигналов, которые свидетельствуют о том, что под водой могут находиться некие объекты. при этом два места мы уже проверили и выяснили, что это были затонувшие рыболовецкие суда, а не пропавшая подлодка.