Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в пятницу вечером был задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», - цитирует Луценко ТАСС.

По словам генпрокурора, теперь в отношении Саакашвили планируются следственные действия, а также обращение в суд для избрания ему меры пресечения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в свою очередь, сообщила, что адвокаты Саакашвили уже поставлены в известность о его задержании.

В начале недели лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» на площади Конституции возле Верховной Рады. Он также призвал своих сторонников готовить «масштабный марш». Целью этого «марша» политик назвал отстранение президента Украины Петра Порошенко от власти.

Украинские силовики за последние дни дважды предпринимали попытки задержать Саакашвили - один раз у него дома и второй раз - в палаточном лагере, - но не преуспели.

В четверг сторонники Саакашвили заявили, что тот живет в палаточном городке напротив Верховной Рады и не покидает его пределы, поскольку «его бы тут же задержали и арестовали».

Ранее Генпрокуратура Украины объявила о возбуждении в отношении экс-губернатора уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса: «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц», а также «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».