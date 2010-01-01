В Польше заявили о доказательствах взрывов на борту президентского самолета

Министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла доказательства двух взрывов на борту самолета ТУ-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Мацеревич заявил, что комиссия Ежи Миллера, которая занималась расследованием Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала данные полученных экспертиз, пытаясь не допустить распространения версии о взрыве, передает Польское радио.

«Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения», - сказал политик.

Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа.