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Стало известно сколько Apple, Facebook и Microsoft зарабатывают в секунду

Korrespondent.net
Фото: LOIC VENANCE / AFP

Согласно проведенному недавно исследованию компании TitleMax, производитель Apple ежесекундно зарабатывает 1444 доллара, что позволило ему оказаться на первом месте рейтинга среди всех компаний. Информация была опубликована на официальном сайте TitleMax.

Если принимать во внимание лишь IT-сферу, то самым ближайшим конкурентом «яблочной» компании является Alphabet - «мать Google» - которая зарабатывает каждую секунду 615 долларов.

Следом за ней идет Microsoft с доходом в 531 доллар в секунду.

При этом компания Facebook зарабатывает значительно меньше - только 323 доллара в секунду.

Помимо того, что у Apple самые высокие доходы, компания также и стоит больше остальных - ее оценивают в 756 миллиардов долларов.

Microsoft Google Apple
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