В США застрелился конгрессмен-проповедник

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки республиканец Дэн Джонсон покончил с собой после обвинений в совращении 17-летней девушки. Об этом сообщает US.news.

Конгрессмен застрелился из пистолета в Нью-Гэмпшире на мосту на Гринуэлл-Форд роуд. Перед смертью он сделал прощальный пост в Facebook.

Дэн Джонсон был пастором в церкви Сердце огня.

Ранее его обвинили в совращении 17-летней прихожанки церкви в конце 2012 года.

дело расследовалось в 2013 году, но было закрыто. Накануне стало известно, что полиция возобновила расследование.

Конгрессмен не признавал своей вины. Накануне он заявил, что не собирается подавать в отставку.