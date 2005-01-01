Заработки латвийцев в Ирландии «на грибах»: правдивая история

Ни для кого не секрет, что Латгалия уже многие годы - лидер по уровню безработицы, и отсутствие рабочих мест и достойной оплаты давно гонят местных жителей всех возрастов за границу. Недавно представители компании SMP Mushrooms провели ряд встреч в разных городах нашей страны, призывая жителей поехать на работу в Ирландию. Нашим безработным предлагают собирать в теплицах грибы. Зарплату обещают 9,25 евро в час. «Однако зависит заработная плата от того, как быстро люди работают. Минимум, которого хотят фермеры — чтобы было 26 кг за час. Таким образом, кооператив обещает зарплату почти в две тысячи евро в месяц. Это если пройдёте испытательный срок и будете собирать по 26 кг шампиньонов в час. График скользящий. Это может быть от 5 часов до максимум 8. Иногда бывает 9-10 часов, но очень мало. Может быть, 2-3 дня в неделю», — рассказали представители компании. Об этом пишет портал rezekneszinas.lv.

Однако, как нам удалось выяснить, подобное трудоустройство за границей таит множество подводных камней, о которых потенциальным работникам, естественно, не рассказывают, либо упоминают вскользь.

Нам удалось пообщаться с одной из жительниц Латгалии, которая однажды уже работала на эту фирму в Ирландии некоторое время назад, а именно в 2005 году. Делясь своими впечатлениями, первое, что она сказала:

«Не стоит верить всему, что говорят такие работодатели.

Это очень тяжелая физическая работа с риском для здоровья. Если есть возможность подыскать там другую работу, лучше это сделать».

- Как вы попали на сбор грибов в Ирландии?

- Я поехала туда вместе с коллегой по работе на 3 месяца, чтобы подзаработать. Мы уже не молоды, нам обоим на тот момент было уже 50 с хвостиком, но еще достаточно крепкие и физической работы не боялись, понимали, что без знания языка нам другое все равно ничего не светит. Уговорила нас поехать знакомая, у которой там дочка.

Та обещала к нашему приезду и работу нам подыскать, и жилье. Мы поверили. Но, когда мы приехали, оказалось, что жить-то нам есть где ( в дешевой гостинице вчетвером в одном номере), а вот работы нет. Пришлось искать самим. Так мы потеряли несколько недель. Ходили по объявлениям из русскоязычной газеты с объявлениями в Дублине. Каких-то работодателей к нам подсылала эта самая дочка знакомой. Так мы и попали на эту ферму по выращиванию грибов: я и коллега (мы медики) из Латвии, одна полька и одна женщина из Украины. Всю тяжесть этой работы почувствовали уже в первые дни.

- Работодатель обещает хорошие условия - от 5 до 8 рабочих часов в день и скользящий график. Условия лучше, чем в Латвии...

- Нам тоже так говорили. Официально все так и есть. Максимум 8 рабочих часов в день. Чтобы зафиксировать проведенные на рабочем месте часы, пробиваешь специальную карточку. Но проблема в том, что для того,

чтобы получить обещанный минимум, нужно сделать «норму», а она не маленькая.

К тому же нужно не просто нарезать большое количество килограммов грибов в час, а еще успеть за это же время и рассортировать их по размеру, весу и сорту. Выполнить норму крайне сложно, а без этого ты обещанную сумму не получишь. И получалось так, что некоторым приходилось оставаться и заканчивать собирать нужное количество килограммов грибов уже после официального окончания рабочих часов, и после того, как ты пробил карточку,

все эти лишние 2-4 часа не оплачивались.Их как будто не было.

Объем собранного еще зависел от сорта грибов, которые нужно собрать - с большими было проще, с маленькими - весовую норму набрать было намного сложнее. Могли и отстранить от работы на несколько дней, если плохо справлялся. О том, чтобы поработать лишнее время, чтобы именно заработать побольше, даже речи не шло. Все, кто работал (мы, польки, литовки, украинки, ирландки (последним, кстати, почему-то платили больше), старались выполнить хотя бы минимальную норму. Мешали заработать и незапланированные выходные.

- Внеплановые выходные - это как?

- Это когда, тебе говорят, что завтра и послезавтра, а то и дольше, на работу не выходить, потому что работы нет. Грибы часто болеют, т.к. химия запрещена. Тогда всю теплицу вырывают, а потом засевают заново. Это время приходится ждать. Его, конечно, никто не оплачивает. Получается. Что ты и правда работаешь иногда 2-3 дня в неделю. Но и оплата тоже соответственно уменьшается.

- Вы сказали, что данная работа вредит здоровью.

- Да. Среда для выращивания грибов в теплицах создана соответствующая - очень влажно. Отсюда многие болезни. Но самые ужасные случаи - это страшнейшая аллергия на споры грибов. Некоторым пришлось уехать, потому что работать дальше было просто опасно для жизни. Да и в целом очень тяжело в полутьме во влажной теплице практически не разгибаясь целый день резать грибы. И то, что ты все равно заработаешь только минимум, тоже оптимизма не добавляло. Удручало и отношение руководящих к нам - как к рабам. Может, сейчас что-то и поменялось, но тогда именно так было.

- Заработать-то удалось?

- Удалось. Все зависело от количества отработанных дней. Бывало, что работали всего пару дней в неделю из-за того, что теплицы по новой засевали. Но я высылала домой каждую неделю сумму равную нескольким своим зарплатам в Латвии. Проживание в Ирландии было недорогим ( потому что жили в деревне за городом), продукты там тоже стоили дешевле, чем в Латвии. На заработанные деньги сделали небольшой ремонт в доме, купили какие-то необходимые вещи.

- Много ли жителей Латвии работало на ферме?

- Тогда - не очень, больше полек, литовок... текучка была очень большая. Молодежи почти не было, в основном работали люди ближе к 40 и старше. Молодые знают английский хотя бы минимально, а это дает возможность устроиться на места чуть получше.

Мы, когда ехали, на «сказку» не надеялись, знали, что едем на физическую работу, осознавали, что будет тяжело. Просто зарплаты у нас такие мизерные, что ничего себе позволить не можешь. Кто на что зарабатывал: кто на жизнь, кто на ремонт, кто - для того, чтобы помочь детям. У каждого своя ситуация.

Но мне бы хотелось призвать наших жителей, особенно наше поколение, хорошо подумать и все взвесить, прежде чем соглашаться на такую работу. Возможно, в той же Ирландии есть работа хоть немного полегче. Я ничего не скрывала, я рассказала вам все, как было на ферме, когда я там работала, о том, как происходит весь этот процесс, какие есть тонкости, проблемы и неожиданности. Просто, чтобы люди были готовы к этому и знали, на что идут.

Работодатели ведь обо всем этом никогда не расскажут. Наших людей они зовут, мне кажется, потому что мы более ответственные, особенно поколение постарше. Ирландки, которые работали с нами, как только время заканчивалось,

все бросали и уходили, а мы работали, пока не вырабатывали норму.

Не приучены мы бросать работу недоделанной. Конечно, мы там нужны исключительно как дешевая и исполнительная рабсила, и никто нас там не ждет с распростертыми объятиями, чтобы дать нам «золотые горы» за просто так. Деньги там тоже достаются тяжело. И это надо иметь в виду.