Большой день посреди страданий: свадьба в лагере для беженцев рохинджа

Руки невесты покрыты мелкими рисунками хной, жених надушился, а гости всю ночь танцуют и празднуют в яркой палатке. Свадебную церемонию Шофики Бегумы и Саддама Хуссейна отличает от других церемоний то, что она проходит в лагере для беженцев рохинджа в Бангладеш, пишет Reuters.

С августа прошлого года в Бангладеш из соседней Мьянмы в поисках убежища прибыли примерно 660 000 представителей мусульманского меньшинства.

Несколько нападений бойцов рохинджа на силы безопасности Мьянмы привели к крупным кампаниям против мятежников рохинджа, в которых пострадали тысячи мирных жителей.

23-летний Саддам и 18-летняя Шофика планировали пожениться еще до того, как стали беженцами. FOTO: Reuters/Scanpix

Саддам, семье которого принадлежал магазин в поселке Маунгда в Мьянме, рассказывает, что паре пришлось бежать после того, как солдаты сожгли их дома. На протяжении нескольких недель Саддам и Шофика не могли связаться друг с другом, но позднее встретились в лагере Купуталонга для беженцев рохинджа.

Через три месяца они отпраздновали свадьбу.

Согласно традициям, молодые большую часть дня провели в отдельных палатках. После этого в большой палатке началась церемония. На стол подали мясо убитой днем ранее коровы. Сначала пищу подают мужчинам, после чего едят женщины, а затем дети.

Когда свадебный день окончен, Шофика и Саддам признают, что боятся о своем будущем в переполненном лагере. «Мы еще не спешим с детьми», - рассказывает Саддам. «Сначала нам нужно понять - останемся здесь или вернемся в Мьянму. Я вернусь только тогда, когда мне присвоят гражданство Мьянмы».