Чикатило и не снилось: в России судят самого страшного маньяка в истории страны

До недавнего времени самым страшным маньяком России и СССР считался печально известный Андрей Чикатило, на счету которого 53 доказанных убийства. Но у него, похоже, появился конкурент. 10 января в Иркутском областном суде начнется второй судебный процесс над серийным убийцей Михаилом Попковым.

Младший лейтенант милиции, ныне пенсионер МВД Попков уже приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и два покушения. Однако почти сразу после вынесения приговора Попков начал признаваться в новых преступлениях — и сейчас следствие вменяет ему еще 59 убийств и одно покушение. Если вина «ангарского маньяка» будет доказана (а все к этому идет), то Попков, унесший 81 жизнь, станет самым кровавым серийным убийцей в истории России и СССР. Но самое страшное в том, что душегуб, возможно, рассказал еще не о всех своих преступлениях.

Тень убийцы

— За 22 года, с 1992, когда Попков впервые убил женщину, и до последнего расследованного на сегодняшний день преступления, совершенного в 2010 году, подсудимый методично уничтожил, образно говоря, целую деревню — 81 человека, — говорит следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области, подполковник юстиции Евгений Карчевский. — При этом, что удивительно, далеко не все женщины, которых он сажал в свою машину, чтобы подвезти до дома, были убиты. Многих он даже провожал до дверей подъезда и даже ждал, пока в окнах загорится свет. Некоторым помогал донести тяжелые вещи до дверей. При этом он насиловал и убивал именно тех, кто садился в его автомобиль. Добровольно. Никого Попков насильно не затаскивал.

Дело Попкова уже легло черным пятном на репутацию иркутских правоохранительных органов конца XX века: более восьми лет сыщики не замечали, что в Ангарске действует серийный убийца. Обычные милиционеры — тем более. Можно относиться к этому по-разному. Увы, в современной истории России это далеко не единственный случай: в 2008 году в Москве, например, готовили коллегию столичного Главка СКР, посвященную нераскрытым сексуальным преступлениям. Справки по делам смотрели десятки следователей и руководителей, прокуроров и оперативников — и только одна женщина-офицер обратила внимание, что среди множества нераскрытых есть два десятка удивительно похожих по способам преступлений.

Она затребовала уголовные дела, и через несколько часов анализа не только убедилась в своей правоте, но и смогла набросать предположительный портрет маньяка. Уже через несколько дней он был задержан. На счету офицера ГИБДД более трех десятков изнасилований за полтора десятка лет. И эту серию просмотрели в Москве, куда всегда стекались лучшие кадры следственных органов.

— Сейчас сложно сказать, специально ли кто-то не замечал серийные преступления или, что называется, глаз замылился… — рассуждает опытный сыщик, участвовавший в работе следственной группы в начале 2000-х годов Сергей Самойлов (имя действующего сотрудника изменено). — Если внимательно смотреть на первые оперативно-следственные действия по всем жертвам Попкова, то придраться, по большому счету, не к чему. И по деталям есть различия: причиной смерти одной стали колотые раны, причиной смерти другой — рубленые, третьей — резаные. Трасологи делали выводы, что ножи использовались разные — и это действительно так. Это теперь можно говорить, что modus operandi («Образ действия», юридический термин, обозначающий сходство механизма преступления — прим. «Ленты.ру») можно было проследить уже тогда: убийца во всех случаях использовал орудия убийства с острыми краями, он всегда целился в голову, он всегда увозил женщин на машине... Но в конце 1990-х этих знаний еще не было. И не забывайте: Иркутская область с криминалистической точки зрения — регион не самый благополучный. Тут не только много зон, но и много бывших сидельцев. Это Попков говорит, что Ангарск — город Победы, потому что строить его начали сразу после 9 мая 1945 года; но сарказм в его словах слышат не все. Ведь Ангарск строили те, кто попал из немецкого плена в фильтрационные лагеря, военнопленные, другие зека — заключенные каналстроевцы. Обстановка здесь всегда была непростая.

Проморгавшие монстра

Относительно дела Попкова есть и другое мнение. Его в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказал государственный советник юстиции третьего класса генерал-майор Валерий Костарев — тот самый, некогда старший следователь по особо важным делам, который выявил связь между несколькими убийствами под Ангарском и первым заявил, что в городе объявился «серийник», скорее всего имеющий отношение к правоохранительным органам.

— Качество оперативно-разыскных мероприятий по убийствам было отвратительным. Вопиюще отвратительным, — говорит генерал Костарев, — По многим делам проводилась формальная работа, а в тех случаях, когда женщина числилась просто пропавшей без вести, — и того порою не было, в папки были вложены два-три листочка с запросом и ответом на него. Больше трети вещественных доказательств было просто утеряно — даже не утрачено, а именно утеряно. Все дела об убийствах находились у разных следователей, и пересечения в них никто даже не пытался искать.

Возможно, причина такой безответственности проще, чем кажется: любое серийное преступление немедленно ставится на контроль и в министерстве внутренних дел, и в Генеральной прокуратуре. По нему начинают спрашивать отдельно и строго, требуют результат. А ни областному прокурору, ни областному начальнику ГУВД такая нервотрепка не нужна.

— Там с самого начала было достаточно схожих факторов: примерно одно и то же место обнаружения погибших, причем в районе Ангарска примерно одно и то же время убийств, схожие следы на местах происшествий и схожий modus operandi, —вспоминает Валерий Костарев. — Достаточно для объединения дел по меньшей мере в руках одного следователя. Но местные сотрудники правоохранительных органов делать этого не спешили.

По кровавым следам

Впрочем, в полном бездействии сыщиков обвинить нельзя. По подозрению в убийствах в Ангарске проверялись десятки подозреваемых. Даже милиционеры были под подозрением, а один экипаж вневедомственной охраны проверяли несколько месяцев: именно эти сотрудники, как считалось, были последними, кто видел одну из пропавших без вести. В разное время обвинения предъявляли трем непричастным к этим преступлениям мужчинам, одного даже судили (в суде, правда, обвинения в убийствах с него сняли — он сел за другие преступления). Один из подозреваемых был зверски избит в ходе допроса, от него требовали признаний. Но серию тогда, в 1990-е годы, так и не усмотрели: в итоге Попкова вычисляли почти десять лет.

Началом событий, которые привели к задержанию «ангарского маньяка», стала статья в одной из федеральных газет, опубликованная в 1999 году. В ней говорилось, что в Ангарске, по слухам, орудует маньяк, но сотрудники правоохранительных органов это не признают. Статьей заинтересовалась Генеральная прокуратура — и запросила для проверки все нераскрытые уголовные дела об обнаружении убитых женщин в Иркутской области. Ответственным за проверку и был старший следователь при генпрокуроре Костарев.

— Анализировали и составляли списки: мужчины-владельцы машин «Нива», сотрудники милиции, физически крепкие, — рассказывает сыщик Самойлов. — Когда выяснилось, что сперму оставляет мужчина с третьей группой крови, то и всех с этой группой… И периодически сверяли списки. Чтобы было понятно: когда накопили достаточно материала, и выбрали всех, у кого совпадали все признаки, — их оказалось 354 человека. Именно эти люди и были приглашены сдать кровь и эпителий на генетику. Среди них был и Попков. Он, кстати, когда пришел сдавать анализ, казался абсолютно спокоен, и даже подозрений в тот момент ни у кого не возникло.

На самом деле так только казалось. Сразу после сдачи анализа на генетику Попков поехал к адвокату и сообщил, что может оказаться обвиняемым в серии убийств. А на следующий день вместе с семьей уехал из города: сначала в Центральную Россию, якобы в отпуск, а потом — во Владивосток. Там его и задержали, причем с оружием. По версии самого Попкова, он поехал покупать себе новый автомобиль, но оперативники считают, что он просто пытался скрыться.

По распространенному мнению, Попков признавался в убийствах не сразу, а постепенно, потому, что не хотел ехать в колонию для осужденных пожизненно «Черный дельфин» — одну из самых суровых в стране. Находятся и защитники «ангарского маньяка», которые утверждают, что большую часть из новых преступлений Попков не совершал. Однако это мнение опровергают материалы следствия.

— По многим убийствам к моменту задержания Попкова вещественные доказательства не сохранились, и экспертиза сейчас невозможна. Но по каждому из преступлений он дал такие детальные показания, которые не оставляют сомнения в его причастности. Например, осужденный рассказал, что в начале июля 2000 года в лесу под Иркутском он убил двух женщин. При этом эксперты установили, что обеих изнасиловали одновременно, в одном месте и там же убили. Но одна из жертв была убита почти на сутки позже второй. Понять, как так получилось, очень долго не удавалось. Противоречие разрешил сам Попков: во время допроса он рассказал, что, приехав домой после убийства, обнаружил пропажу жетона сотрудника МВД, на котором выбит его личный номер, точно такой же, как в удостоверении. И он вынужден был на следующий день вернуться на место преступления, где нашел потерю. А после этого обнаружил, что одна из жертв подает признаки жизни. И просто добил ее. Собственно, по каждому из преступлений есть такие показания, которые мог дать только тот кто их совершил. И вообще — абсолютно все новые эпизоды установлены по словам самого Попкова, и уже позже доказывались следственным путем. Кроме того, десять жертв Попкова до его собственных признаний вообще считались пропавшими без вести — а он точно указал места захоронений, которые никто, кроме него, знать не мог.

Обаятельный душегуб

Каждый вечер Михаил Попков, ставя свой автомобиль в гараж, обязательно вытряхивал коврики, мыл их и протирал насухо. Каждое утро он, прогревая машину, обязательно протирал ее изнутри. Отнюдь не каждый может похвастаться такой аккуратностью. «Ангарский маньяк» любил чистоту, но больше — самого себя. Следом в его рейтинге шли машины: только японские, особенно Subaru — европейские Попков не признавал. Семья у него была на третьем месте. При этом нельзя не отметить, IQ Попкова очень высок, он умен и расчетлив. Имея всего лишь среднее специальное образование, причем не милицейское, а техническое, он сумел дорасти до офицерского звания «младший лейтенант». Попков обожает чтение, отлично разбирается в автомобилях и в юриспруденции. А еще, судя по всему, в женщинах: убийца всегда обезоруживал их своим брутальным обаянием.

— Женщины любили Попкова и тянулись к нему, особенно в «нищие» 1990-е, — рассказывает одна из его бывших любовниц, — он был спортивен, подтянут, трезв, с хорошим чувством юмора. Не урод. Превосходный любовник. Обязательно приходил в гости не с пустыми руками — то вино хорошее принесет, то какую-нибудь вкусняшку… На фоне всех остальных мужчин — просто принц на белом коне. И даже его манера вождения вызывала не только страх, но и некое уважение, хоть за рулем он был весьма агрессивен. Тем не менее ничто никогда не выдавало в нем убийцу.

— Внешне Попков выгодно отличался от своих земляков — весь из себя положительный, подтянутый, аккуратный, спортом увлекался. Даже романтичный, — вспоминает Евгений Карчевский. — Но это все — ширма, за который скрывается дьявол. На самом деле он бесчеловечен, жесток, хладнокровен, а чувство жалости ему просто не знакомо. Ему чуждо вообще все человеческое.

Отличительной чертой Попкова было трудолюбие. Точнее, стремление зарабатывать деньги. Он, еще проходя службу в милиции, пользовался относительно свободным графиком «сутки через трое» и не гнушался подработками: таксовал, копал могилы на кладбище, был согласен на любую халтуру. По меркам Ангарска, Попков был весьма зажиточен и при этом не жаден.

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала Михаила Попкова полностью вменяемым. Но выставила ему диагноз — гомицидомания. Это тяга к совершению убийств, причем именно человека. Формально гомицидомания считается всего лишь психическим расстройством, то есть страдающий ею человек признается вменяемым. Но сам Попков с выводом экспертов не согласен и отрицает любые расстройства. В свою очередь все те, кто был причастен к расследованию уголовного дела, утверждают: «ангарский маньяк» считал себя чистильщиком, освобождавшим мир от падших женщин.

Сразу после ареста некоторые СМИ сообщили, что Попков якобы мстил этим самым падшим женщинам за подхваченный сифилис. Между тем установлено, что никакими венерическими заболеваниями «ангарский маньяк» не страдал — да и импотентом он не был: его половая функция соответствует биологическому возрасту (который на несколько лет меньше паспортного).

Любопытно вот что: Попков по сей день остается пенсионером МВД. И всю свою пенсию по-прежнему переводит единственной дочери. Хотя на службе у Попкова не все было гладко: в 1999 году он во время дежурства избил задержанного. Начался скандал, младшему лейтенанту предложили уволиться — но дело в том, что служба в МВД в Иркутской области приравнена к районам Крайнего Севера, то есть год считается за полтора. А в выслугу лет Попкову засчитали и службу в рядах Советской армии, то есть его 14 лет общего трудового стажа формально оказались 20 годами службы. Таким образом, выслуга позволяла младшему лейтенанту Попкову уйти на пенсию, чем он и воспользовался. А возбужденное по факту избиения задержанного уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Он оказался чистым.

— Когда в 1998 году появились первые признаки того, что убийства женщин в районе Ангарска стали связывать в серию, Попков окольными путями пытался попасть в состав оперативного штаба по расследованию своих собственных преступлений, — рассказывает Самойлов. — А потом, уже после увольнения, через жену, сотрудницу паспортного стола ОВД Ангарска, Попков получал косвенные данные о ходе розыска: он анализировал поступающие запросы и довольно точно определял, какие имеют отношения к убийствам женщин, а какие — к другим преступлениям.

Анатомия убийств

По данным следствия, первое преступление «ангарский маньяк» совершил в 1992 году. Сам он дал показания, что тогда уличил жену в измене: вернувшись домой после суток, обнаружил в мусорном ведре два использованных презерватива. Интересно, что разводиться Попков даже и не подумал: по его мнению, дочь должна вырасти в полной семье, и именно это остановило его от похода в суд. Но переполнило чашу ненависти к женщинам (за исключением единственной дочери) — и Попков решил убивать. Как сказано сухим языком обвинительного заключения: «по мотивам ненависти к женщинам из-за их распущенного поведения».

Все преступления совершены по одной и той же схеме: Попков, таксуя, ездил по улицам города, и сам предлагал женщинам довезти их до нужного места. Если представительница прекрасного пола легко поддерживала разговор, то следовало предложение вместе выпить, а затем — и вместе провести время. Если же она (или они — пять раз Попков совершал двойные убийства) соглашалась — то была обречена…

Попков и его пассажирка заезжали в магазин, где душегуб покупал спиртное, а затем ехали на природу. Там они вместе выпивали, занимались сексом, который заканчивался убийством.

качестве орудий преступлений фигурировали гвоздь, малая пехотная лопатка (ее часто и неправильно называют саперной), гвозди, стамески, но чаще всего — ножи. Их Попков брал на службе: это были ножи, изъятые у административно-задержанных без оформления соответствующих протоколов. Так что недостатка в режущих предметах у серийного убийцы не было. Тем более, что, по собственным словам Попкова, он, будучи сотрудником милиции, прекрасно понимал: для собственной безопасности надо менять орудия убийства, и тогда никто не заподозрит одинаковый почерк преступления.

Абсолютно все убеждены, что Попков насиловал женщин, но доказать это часто сложно. Сам серийный убийца говорит, что почти всегда в интимные отношения вступал по взаимному согласию. В это можно верить, можно не верить — но оспорить невозможно. Я, например, не могу себе представить, чтобы в конце девяностых две женщины были готовы добровольно отдаться одному мужчине, причем на глазах подруги. Но законодательство любое сомнение трактует в пользу обвиняемого. Так что формально изнасилований у Попкова на порядок меньше, чем обвинений в убийствах. Тем более, что по части преступлений срок давности истек.

Например, Попков, рассказывая об одном из убийств, давал такие показания: «Женщина предупредила меня, что не готова к анальному сексу. Когда она встала в коленно-локтевую позу, я подошел к ней сзади и ввел член, как я думал, во влагалище, но, видимо, ошибся, и попал в задний проход. Тогда женщина развернулась и дала мне пощечину. Меня это разозлило, и я стал бить ее случайно оказавшимся под руками ножом».

Только один раз жертвой «ангарского маньяка» стала трезвая девушка, ехавшая на вокзал встречать мать из командировки (он завез ее на территорию завода, изнасиловал и убил, в чем признался), и один раз он убил неизвестную не ночью, а средь бела дня — на плотине Ангарской ГЭС.

Продолжение следует?..

Все выявленные восемьдесят преступлений Попкова объединяет и географический признак: они совершены на территории Иркутской области. А то, что убийства прекратились в 2010 году, сам обвиняемый пытается объяснить тем, что завязал, понимая, что кольцо вокруг него сужается. Но ему мало кто верит: после увольнения из милиции Попков занимался перегоном машин из Владивостока в Иркутск. А трасса проходит по трем субъектам федерации

— Я не могу исключить, что убийств на его счету больше, — говорит Валерий Костарев. — Я сам смотрел материалы по пропавшим без вести в Бурятии, Забайкальском крае, по Приморью. То есть там, где проходит трасса, которую используют перегонщики. И там есть схожие материалы, но надо разбираться. Доказать будет очень сложно — но можно. Если только захотеть.

Аналогичной точки зрения придерживаются абсолютно все причастные к расследованию. Да и сам Попков не опровергает эту версию. Во всяком случае, в ответ на прощание оперативников, работавших по его делу, он сказал «Может, еще увидимся»…