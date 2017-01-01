Литва запретила въезд в страну 49 россиянам по «закону Магнитского»

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас в пятницу, 12 января, запретил въезд в страну 49 граждан России, обвиненных в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список утвержден на основании так называемого «закона Магнитского», который вступил в силу 1 января, сообщает издание 15min naujienos со ссылкой на пресс-секретаря министерства Каролис Вайткявичус.

Мисюнас обязал Департамент миграции опубликовать этот список. Как уточнили в ведомстве, он составлен по результатам консультаций с иностранными партнерами и был подготовлен еще до принятия Сеймом в ноябре прошлого года «закона Магнитского».

«Закон Магнитского» был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года, чтобы,

как она заявила, положить конец нарушениям прав человека, «грязным» деньгам и нарушению законов.

Согласно принятым поправкам к закону о правовом статусе иностранцев, гражданину другой страны запретят въезд в Литву не более чем на пять лет, если обнаружится серьезное основание считать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы.

Кроме того, Литва запретит въезд иностранцам, совершившим коррупционные преступления, занимавшимся отмыванием денег, а также тем, кто подстрекал к совершению таких преступлений. Под запрет попадет и человек, включенный в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Литовский парламент принял резолюцию с 44 фамилиями, которые можно внести в список, среди фигурантов - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва стала пятым государством в мире, принявшим этот правовой акт. Аналогичные законы приняты США, Великобританией, Канадой и Эстонией.

Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный «список Магнитского», туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора РФ Артем Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Сотрудник фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Коллеги Магнитского - глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун - заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.