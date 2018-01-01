В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в четверг утром в результате ДТП в Краматорске. Он ехал в такси и умер на месте аварии.

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.

«СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», - рассказали в агентстве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.