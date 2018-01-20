В центре Праги горит гостиница; минимум двое погибших

В центре Праги вечером в субботу произошел пожар в четырехзвездочной гостинице Eurostars David. Согласно первым официальным данным, в результате возгорания погибли два человека, несколько десятков пострадали. При этом в местных экстренных службах опасаются, что число жертв может возрасти. Инцидент прокомментировала мэр города Адриана Крначова: «Похоже, над Прагой висит проклятье».

«Пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, расположенном в Новом городе в центре Праги близ реки Влтава, произошел вечером. Погибли, по предварительным данным, два человека, десятки пострадали», - цитирует ТАСС представителя Службы спасателей чешской столицы Мартин Кавку.

По словам Кавки, спасатели и пожарные для эвакуации людей задействовали специальную технику. К месту происшествия прибыли около 30 автомобилей скорой помощи.

Na pražském Novém Městě hoří hotel. Na místě jsou těžce zraněníhttps://t.co/pNOWu0eecD pic.twitter.com/GjzmpS7bjY— ČT24 (@CT24zive) January 20, 2018

Агентство Reuters передает, что из здания были эвакуированы 40 человек. «К настоящему моменту известно о двух смертях, но, боимся, это не окончательная цифра», - заявил сотрудник городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY— Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018

РИА «Новости», также со ссылкой на Колоуха, передает, что пожару присвоена третья категория сложности, четвертая объявляется только при ЧП. На месте происшествия работают представители всех пожарных отделений Праги, а также добровольцы.

Požár pražského hotelu: Policisté uzavřeli nejbližší okolí, aby mohly složky IZS zasahovat. Momentálně je zásah v kompetenci hasičů, je nasazen policejní vrtulník a na místě je také náš krajský mluvčí. pic.twitter.com/aC4FcSWWrY— Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2018

Около 21:00 по латвийскому времени пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания, но внутренние помещения по-прежнему крайне задымлены. Причины возникновения пожара пока не установлены, ее предстоит выяснить следственной группе местной полиции, работающей на месте инцидента.

Vyhlášen nejvyšší možný stupeň poplachu, na místě je 16 jednotek. Stále probíhá vyhledávání osob, hasiči nechtějí zatím potvrdit mrtvého, mnoho osob je ale ve velmi vážném stavu. Zranění jsou i dva hasiči, kteří spadli. Zraněné ošetřuje i ředitel záchranné služby. pic.twitter.com/slXc15aECe— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) January 20, 2018

Мэр Праги Адриана Крначова назвала инцидент «страшным несчастьем». «Похоже, что над Прагой в последнее время висит проклятье. В декабре обрушился пешеходный мост через реку Влтава в районе столичного парка отдыха, а недавно произошла трагическая автоавария с участием пассажирского автобуса в Горомержице», - отметила Крначова.