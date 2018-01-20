Воскресенье, 21 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В центре Праги горит гостиница; минимум двое погибших

Русский TVNET
Фото: @FilipHorky

В центре Праги вечером в субботу произошел пожар в четырехзвездочной гостинице Eurostars David. Согласно первым официальным данным, в результате возгорания погибли два человека, несколько десятков пострадали. При этом в местных экстренных службах опасаются, что число жертв может возрасти. Инцидент прокомментировала мэр города Адриана Крначова: «Похоже, над Прагой висит проклятье».

«Пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, расположенном в Новом городе в центре Праги близ реки Влтава, произошел вечером. Погибли, по предварительным данным, два человека, десятки пострадали», - цитирует ТАСС представителя Службы спасателей чешской столицы Мартин Кавку.

По словам Кавки, спасатели и пожарные для эвакуации людей задействовали специальную технику. К месту происшествия прибыли около 30 автомобилей скорой помощи.

Агентство Reuters передает, что из здания были эвакуированы 40 человек. «К настоящему моменту известно о двух смертях, но, боимся, это не окончательная цифра», - заявил сотрудник городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

РИА «Новости», также со ссылкой на Колоуха, передает, что пожару присвоена третья категория сложности, четвертая объявляется только при ЧП. На месте происшествия работают представители всех пожарных отделений Праги, а также добровольцы.

Около 21:00 по латвийскому времени пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания, но внутренние помещения по-прежнему крайне задымлены. Причины возникновения пожара пока не установлены, ее предстоит выяснить следственной группе местной полиции, работающей на месте инцидента.

Мэр Праги Адриана Крначова назвала инцидент «страшным несчастьем». «Похоже, что над Прагой в последнее время висит проклятье. В декабре обрушился пешеходный мост через реку Влтава в районе столичного парка отдыха, а недавно произошла трагическая автоавария с участием пассажирского автобуса в Горомержице», - отметила Крначова.

0 Комментарии