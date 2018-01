В центре Праги горит гостиница; минимум двое погибших

«Пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, расположенном в Новом городе в центре Праги близ реки Влтава, произошел вечером. Погибли, по предварительным данным, два человека, десятки пострадали», - цитирует ТАСС представителя Службы спасателей чешской столицы Мартин Кавку.

По словам Кавки, спасатели и пожарные для эвакуации людей задействовали специальную технику. К месту происшествия прибыли около 30 автомобилей скорой помощи.

Агентство Reuters передает, что из здания были эвакуированы 40 человек. «К настоящему моменту известно о двух смертях, но, боимся, это не окончательная цифра», - заявил сотрудник городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY— Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018