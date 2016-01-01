Трамп пожаловался на непрекращающиеся разговоры «только о России»

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что его деятельность освещается через призму подозрений о причастности России к его победе на выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

«Великолепные показатели по рабочим местам, рост зарплат после многолетнего перерыва — и никто не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то, что после года рассмотрения сговор не обнаружился», — посетовал Трамп.

В комментариях президенту ответили, что не говорят об этих достижениях, поскольку стоимость продуктовой корзины в США продолжает расти, а налоговая реформа и Закон о труде повысили доходы рядового американца на 0,17 процента.

2 февраля Трамп рассекретил доклад, подготовленный республиканцами, о злоупотреблении руководства ФБР своей властью на ранних этапах расследования о его связях с Россией. В тот же день ФБР выразило недовольство публикацией. В официальном заявлении бюро говорится, что существуют сомнения в подлинности изложенного в документе.

Трампу приписывают связи с Москвой во время президентской кампании 2016 года. В частности, спустя две недели после выдвижения его кандидатуры в президенты его сын встречался в Trump Tower с российским адвокатом Наталией Весельницкой, у которой, как утверждает The New York Times, есть «связи с Кремлем».