Первый канал после просьбы ЦИК отменил показ фильма Стоуна про Путина

Первый канал после призыва Центризбиркома отложить показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» и действовать «с должной степенью осмотрительности» в избирательный период решил отменить выход в эфир последний серии картины.

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», - говорится в заявлении Первого канала (цитата по РБК).

Представители канала признали, что из-за вещания на разные часовые пояса текущую сетку изменить невозможно. «В части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», - добавили в редакции Первого канала.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду, 14 февраля, подчеркнула, что фильм Стоуна «не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата». Поэтому, по ее словам, в действиях канала «отсутствует наличие агитационной цели».

Вместе с тем она отметила, что «в период избирательной кампании Первому каналу необходимо действовать так же, как и другим телеканалам - с должной степенью осмотрительности».

Первый канал начал показ документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин» 12 февраля. Демонстрация картины должна была завершиться 15 февраля.

Внимание ЦИК к этому факту привлекли представители партии «Яблоко», которая выдвинула на президентские выборы Григория Явлинского, и штаб телеведущей Ксении Собчак. Они направили в ЦИК жалобы с требованием прекратить показ.

В частности, в «Яблоке» отмечали, что, согласно разъяснениям ЦИК, фильм о кандидате, должностном лице, содержащий его биографию, включая факты служебной деятельности в прошлом, следует расценивать как агитационный материал, который должен распространяться с соблюдением требований к распространению агитационных материалов.

В сообщении, размещенном на сайте Собчак, утверждается, что Первый канал нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом.

Между тем в «Единой России» ничего противозаконного в демонстрации фильма про Путина по Первому каналу не увидели. В частности, депутат от партии Эрнест Валеев заявил, что показ фильма Стоуна никак не связан с предстоящими выборами.

В предвыборном штабе Путина показ фильма Стоуна агитацией также не считают. По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Андрея Кондрашова, фильм не призывает голосовать за или против кандидата и не описывает возможные последствия его избрания.

Некоторые эксперты предположили, что показ фильма о Путине может служить некой подстраховкой со стороны Первого канала на время, пока президент лечит простуду и отменяет некоторые публичные мероприятия. Такое мнение, в частности, высказал «Эху Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» (авторское название «Интервью с Путиным» - The Putin Interviews) уже демонстрировался по Первому каналу в июне 2017 года. Съемки бесед американского режиссера с президентом РФ длились на протяжении двух последних лет. За это время Стоун несколько раз лично встречался с Путиным. Премьера документального проекта состоялась 12 июня 2017 года на американском телеканале Showtime.

В четырех сериях Владимир Путин рассказывал о своих дочерях, внуках, о работе российских спецслужб и покушениях на свою жизнь.

Также Путин сообщил, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО, и признался в симпатии к американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну, который неоднократно называл Путина бандитом и убийцей.

Создателя сериала Оливера Стоуна осуждали за то, что он недостаточно критичен к своему интервьюируемому и предоставляет ему возможность «распространять пропаганду».