Австралийцы хотят отставки вице-премьера, от которого забеременела экс-подчиненная

Большинство жителей Австралии выступают за отставку вице-премьера страны Барнаби Джойса, оказавшегося в центре громкого сексуального скандала. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Newspoll и опубликованного местной газетой The Australian.

Согласно исследованию, 65% австралийцев полагают, что политик, уличенный в интимных отношениях со своей бывшей подчиненной, должен покинуть пост лидера Национальной партии страны. Еще треть респондентов уверена, что Джойс должен покинуть парламент.

Исследование было проведено в минувшие выходные. Всего в опросе приняли участие 1632 человек.

Сам Джойс в настоящее время находится в недельном отпуске после скандала, вызванного известием о его отношениях с бывшей подчиненной - 33-летней Викки Кэмпион.

В настоящее время она беременна от Джойса. Ребенок должен родиться в апреле.

После скандала премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл внес поправки в кодекс поведения министров страны, запрещающие им вступать в сексуальные отношения со своими подчиненными.

Отметим, что это уже не первый крупный скандал с участием Джойса. Ранее, в 2017 году, он уже лишался должности в парламенте после того, как его уличили в нарушении конституции страны: тогда выяснилось, что парламентарий является обладателем второго гражданства (Новой Зеландии).





