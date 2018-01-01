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В Перу автобус сорвался с двухсотметровой высоты, погибли 44 человека

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека.

В Перу в среду, 21 февраля, пассажирский автобус упал в пропасть. Об этом сообщает Peru21.

Отмечается, что водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.

«Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров... Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет в реку Оконья», - подчеркивается в сообщении.

По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

В министерстве охраны здоровья страны отметили, что среди жертв ДТП есть также несовершеннолетние.

Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.

Причина аварии пока неизвестна.

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