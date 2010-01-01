Бедные жители индийского штата смогут бесплатно изменить размер груди

Как отметили в департаменте, бедные жительницы штата не могут позволить себе подобную процедуру в нормальном медицинском учреждении и в результате прибегают к опасным методам или вынуждены брать кредит на операцию.

Пройти процедуру в рамках новой программы можно будет в клинике, расположенной в столице штата - городе Ченнаи. В настоящее время в ней проводятся операции по восстановлению груди пациентов с раковыми заболеваниями, но учреждение расширяет спектр услуг и начнет проводить процедуры по изменению размера груди в косметических целях или по медицинским показаниям.

По словам главы отделения пластической хирургии клиники, некоторые пациентки обращаются в клинику, чтобы уменьшить грудь - из-за ее размера они испытывают боли в плечах и спине. Другие пациентки хотят увеличить или уменьшить грудь, чтобы обрести уверенность в себе.

Она также отметила, что бесплатная процедура будет доступна не только для женщин, но и для мужчин, которые все чаще приходят к хирургам с намерением уменьшить грудь. Так, если в 2010 году количество таких операций в Индии составило 11 тысяч, то в 2016 году оно выросло почти до 26 тысяч.

Помимо операций на груди клиника в Ченнаи также будет проводить и другие бесплатные операции, включая исправление заячьей губы у детей и пересадку рук.