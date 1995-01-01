Только Россия могла стоять за нападением на бывшего агента и его дочь, заявил в интервью The Telegraph живущий в США российский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей отравляющего вещества «Новичок».

Формулу этого нервно-паралитического вещества Россия не рассекречивает, поэтому не представляется возможным, чтобы его использовала какая-либо другая страна, заявил он в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном во вторник, 13 марта.

По мнению ученого, покинувшего РФ в 1995 году и ныне проживающего в Нью-Джерси, на территорию Великобритании были завезены два безвредных компонента, необходимых для создание «Новичка», и уже там они были соединены в аэрозольный спрей. «Лишь 10 граммов этого вещества - это уже много. В летнее время всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек», - цитирует слова Мирзаянова издание.

Если бывший агент и его дочь были действительно отравлены «Новичком», у них нет никаких шансов на выздоровление, отметил далее ученый.