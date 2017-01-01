В Великобритании обнаружено тело бывшего партнера Березовского

В Великобритании на фоне резонансного отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти бывшего партнера Бориса Березовского, занимавшего пост первого заместителя гендиректора «Аэрофлота», Николая Глушкова.

Тело 69-летнего россиянина было обнаружено накануне его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона.

На официальном сайте Скотленд-Ярда появилось сообщение о смерти пожилого мужчины в районе Кингстон. Вероятно, речь идет именно о Глушкове, однако правоохранительные органы пока не называют фамилию мужчины.

Сообщается, что накануне, 12 марта, в 22:46 по местному времени в службу скорой помощи поступил звонок об обнаружении мертвого мужчины на авеню Клеренс. В полиции признали, что они знают, кем являлся мужчина, однако формальная процедура его идентификации пока не завершена.

В полиции подчеркнули, что на данный момент смерть мужчина квалифицируется как «необъясненная». Расследованием занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда «в качестве меры предосторожности из-за связей», которые, по информации полиции, имел мужчина. При этом в Великобритании подчеркивают, что эта смерть не имеет ничего общего с инцидентом в Солсбери.

В начале марта 2017 года Глушков, обвиненный «Аэрофлотом» как «один из ближайших соратников» Бориса Березовского в мошенничестве, был признан Савеловским судом Москвы виновным в хищении 123 млн долларов у компании и заочно приговорен к восьми годам колонии.

Березовский, к тому времени уже давно получивший политубежище в Великобритании, заявил оттуда, что не признает вынесенного ему обвинительного приговора, а само дело «Аэрофлота» против него назвал «политическим фарсом».

Ранее тот же Савеловский суд осудил трех других фигурантов этого дела. Николай Глушков был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, но был освобожден в зале суда в связи с тем, что этот срок он уже фактически отбыл, находясь под стражей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Сам Глушков утверждал, что его дело «политически мотивированно» в связи с преследованиями, которым подвергают российские власти его делового партнера Бориса Березовского. Ранее покойный бизнесмен Бадри Патаркацишвили заявлял в интервью газете «Коммерсант», что российские власти арестовали Глушкова для того, чтобы отобрать телеканал ОРТ (ныне - Первый канал) у Березовского.

Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в Facebook бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета «Ведомости». Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом «Коммерсант», который когда-то принадлежал покойному олигарху.