Выборы в России: оленеводы Сибири проголосовали за будущего президента

В воскресенье (18 марта) в России пройдут выборы президента. Однако уже в конце февраля голосование началось в отдаленных районах сибирских регионов, где живут в основном оленеводы и вахтовики, сообщает агентство «Reuters». За этот период времени свой выбор успели сделать 282 человека.

Досрочное голосование началось в среду (28 февраля) с села Средний Калар Каларского района, куда представители участковой избирательной комиссии добирались на самолете Ан-2 для проведения процедуры голосования. Досрочное голосование в Забайкалье закончится 16 марта - за двое суток до дня выборов.

До самых труднодоступных районов и поселений региональные избирательные комиссии традиционно планируют добираться с использованием специальных транспортных средств, в числе которых самолет Ан-2, снегоходы, вертолеты и вездеходы.

FOTO: Scanpix/Reuters

FOTO: Scanpix/Reuters





