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В Германии столкнулись электрички: 43 пострадавших

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

В немецком городе Кельн столкнулись две городские электрички, пострадали 43 человека. Сообщает Bild в пятницу, 16 марта.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 15 марта. В полиции заявили, что один из машинистов был пьян. Это установили с помощью дыхательного теста на алкоголь, эксперты ждут результатов анализа крови. Информацию подтвердили в транспортной службе Кельна (KVB).

«Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего поезда находился под воздействием алкоголя.

Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не было», – говорится в заявлении транспортной службы.

Инцидент вызвал задержки в железнодорожном движении.

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