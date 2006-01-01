Сокамерник Скрипаля рассказал о его тюремной жизни

Бывший начальник четвертого управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин, отбывавший наказание в одной исправительной колонии вместе с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, рассказал об их тюремной жизни. Его слова приводит «360».

Скрипалю, по словам Лапина, привозили хорошие передачи с колбасой и конфетами. «Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — вспоминает бывший чекист.

В колонии Скрипаль работал в первую смену на швейном производстве, обрезая нитки, и держался обособленно.

«Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник»,

— добавил Лапин.

Расследование в Солсбери по делу отравления Скрипаля:

Сравнивая бывшего разведчика с другими заключенными, он отметил, что большинство из них были осуждены за преступления против личности, и только двое из сидевших в этой колонии, включая Скрипаля, — за государственную измену. «В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но родине не изменяют», — подчеркнул экс-сотрудник ФСБ.

За какое преступление был осужден сам Лапин, не сообщается, однако уточняется, что в колонии он возглавлял один из отрядов. Это означает, что он имел отношение к так называемому активу. Так в местах лишения свободы называют заключенных, которые согласились на сотрудничество с администрацией колонии. Остальные зеки обычно относятся к ним как к предателям и считают их «козлами».

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль:

За свои деяния Скрипаль в 2006 году был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2010-м тогдашний президент Дмитрий Медведев помиловал его, после чего бывшего полковника в числе российских граждан, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.

Скрипаль с середины 1990-х сотрудничал с британской разведкой. Будучи сотрудником ГРУ,

он передавал Лондону секретные сведения о личном составе этой структуры и другую информацию. В марте 2018-го бывшего офицера и его дочь нашли отравленными в английском Солсбери, сейчас они находятся в коме.