В Британии разбился самолет Королевских ВВС

На борту военного самолета находились два человека, их судьба пока неизвестна. Специалисты оборонного ведомства Великобритании занимаются расследованием инцидента, заявили в Минобороны страны.

В Великобритании потерпел крушение самолет BAE Hawk пилотажной группы Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Red Arrows. Военный самолет разбился в Северном Уэльсе, сообщает во вторник, 20 марта, пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

Отмечено, что сейчас специалисты оборонного ведомства занимаются расследованием инцидента.

Сообщается, что на борту самолета находились два человека, их судьба пока неизвестна.

По данным очевидцев, они слышали мощный взрыв около 13:30 по местному времени (15:30 по киевскому времени). По показаниям другого свидетеля, он видел, как человек с парашютом катапультировался с самолета перед его крушением.

Пилотажная группа Red Arrows была создана в 1964 году как объединенная группа Королевских ВВС. Сначала пилоты летали на самолетах Folland Gnat, но конце 1979 года их заменили на BAE Hawk. В группу входят девять офицеров и 91 член техперсонала.