Выборы в России прошли с нарушениями − Госдеп

Вашингтон не сомневается в верности доклада ОБСЕ о неконкурентных выборах в РФ, которые сопровождались ограничениями прав и свобод людей.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге 20 марта, что победа Путина на президентских выборах в России была ожидаемой и обратила внимание на многочисленные нарушения во время голосования.

«Прежде всего, я просто хотела бы отметить, что ничего неожиданного не произошло в том, что Владимир Путин был переизбран и остался лидером России. Мы уже долгое время говорим об ограничении многих свобод, которыми люди в РФ должны были бы пользоваться, но не имеют такой возможности», − отметила Науерт.

Она подчеркнула, что в США внимательно следили за выводами международных наблюдателей на российских выборах, в частности, от ОБСЕ.

«Они выпустили предварительный доклад по выборам. У нас нет оснований сомневаться в том, что выводы этого доклада являются некорректными. У нас есть все причины доверять этим выводам», − указала представитель Госдепа.

Науэрт навела несколько цитат из документа, где говорится, что выборы в России «произошли в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде и сопровождались постоянным подавлением критики».

Также в Госдепе обратили внимание, что «некоторым людям платили за голосование», а «лидеры оппозиции были запуганы, заключены в тюрьму».