Ведущая российского радио после выборов назвала 74% граждан приматами. Ее отстранили от эфира

На Камчатке отстранили от эфира ведущую «Радио СВ» Росину Буданс, которая после выборов президента России сообщила слушателям о «стабильно отстойной жизни в стране» и поделилась своим мнением, что «74% граждан — это приматы», сообщает портал meduza.io

Ведущая также назвала процесс выборов балаганом и заявила, что в России «политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода».

Есть информация, что после ее комментариев в эфире «последовала бурная реакция, какие-то звонки из правительства». Однако гендиректор радиостанции заявил, что никаких звонков не было, а ведущую отстранили от эфира до выяснения обстоятельств.

«Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все это так в духе нашего времени и так нелепо», — цитирует портал Lenta.ru слова Буданс.

Запись эфира доступна на YouTube.