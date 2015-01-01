Заложники на юге Франции: есть погибшие, захватчик застрелен

На юге Франции в коммуне Треб была начата полицейская операция после сообщения о том, что в магазине захвачены заложники, сообщил The Local. На данный момент есть информация, что в результате происшествия погибли трое, а еще 12 ранены.

В пятницу утром вооруженный мужчина в Требе захватил заложников в супермаркете Super U.

Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что доступная информация заставляет думать, что произошедшее является террористическим актом.

Прокуроры сообщили, что захвативший заложников объявил свою верность «Исламскому государству» и идентифицирован как марокканец.

По последним сведениям, захвативший заложников застрелен.

В СМИ прозвучало, что преступник просил освободить Салаха Абдеслама, подозреваемого в организации теракта в Париже в ноябре 2015 года. Тогда погибло 130 человек.

Преступник был известен властям Франции, сообщило BBC.

«Я слышал выстрелы около 11:10», сообщил французскому радио очевидец Карим. «На тот момент там находилось всего несколько полицейских, сейчас съехались две или три сотни. Место оцеплено и нас сейчас увезут».

Власти предупредили местных не приближаться.