В атакованном террористом французском супермаркете нашли три бомбы

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. После этого он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован.

После атаки президент Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что погибли три человека, 16 были ранены. По данным медиков, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одним из погибших оказался полицейский Арно Бельтрам, который предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Он был ранен на входе в супермаркет. После освобождения заложников Бельтрама госпитализировали в реанимацию, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. В сообщении, размещенном связанным с террористами агентством Amaq, утверждалось, что атаку во Франции совершил «солдат халифата», откликнувшийся на призыв ИГ* нанести удар по странам коалиции. Других деталей не приводилось, доказательств причастности к осуществлению теракта боевики не предоставили.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон отмечал, что Лакдим ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться. Между тем при обыске в доме, где жил террорист, была найдена записка, в которой он заявлял о принадлежности к «Исламскому государству»*.