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А где-то настоящая весна... В Китае сказочно красиво распускаются цветы

TVNET/REUTERS
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Фото: AFP/Scanpix

Распускающиеся цветы – предвестники весны, которые никого не оставляют равнодушным. В Китае полным ходом цветут рапсовые поля, разноцветные тюльпаны и нежно розовые персики. Насладиться красочными пейзажами спешат туристы и фотографы со всего света, сообщает Reuters.

На северо-западе Китая рапсовые поля протяженностью в 10 000 га превратились в ярко желтое цветочное море. Помимо тюльпанов всевозможных цветов, в парках Китая зацвели и магнолии.

А в Японии недавно начался сезон цветения сакуры. Вы только полюбуйтесь, какая красота!

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