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Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в страну, передает РИА «Новости».

Он также пообещал «покончить с нынешней властью после президентских выборов».

«Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — заявил Саакашвили.

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