Лавров: мы не понимаем, какие цели преследуют США

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в его ведомстве затрудняются ответить, какие цели преследуют Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

«Мы не только в отношении того, какие функции США выполняют в Сирии, но и в отношении целого ряда других важных вопросов международной повестки дня, испытываем затруднение в понимании того, какие продвигаются цели», — сказал Лавров после переговоров с главой МИД КНР Ван И.

Ранее глава МИДа посчитал, что с США сложно договориться.

«Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации», — отметил Лавров.