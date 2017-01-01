Обнародованы декларации Путина, Медведева, Пескова и его жены. Угадайте, кто заработал больше всех?

Доходы президента России Владимира Путина по итогам 2017 года выросли почти на 10 миллионов рублей (около 130 тыс. евро)и достигли 18,7 (около 245 тыс. евро) миллиона. Об этом свидетельствует декларация о доходах главы российского государства, размещенная на сайте Кремля.

Из списка недвижимого имущества исчез земельный участок площадью 1500 квадратных метров, который Владимир Путин декларировал ежегодно. Остальные объекты недвижимости остались на месте: квартиры площадью 77 и 153 квадратных метра и гараж 18 «квадратов». Президент также владеет российскими автомобилями: ГАЗ М-21 в количестве двух штук, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Пресс-секретарь и заместитель главы администрации президента Дмитрий Песков в 2017 году заработал 14,3 миллиона рублей. В собственности чиновника две квартиры площадью 111,7 и 112,7 квадратных метра соответственно и доля в квартире площадью 55,3 квадратных метра. Пескову также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz V250 и вездеход.

Жена Пескова Татьяна Навка заработала в 2017 году 200 миллионов рублей (свыше 2 млн евро).

В ее собственности два земельных участка 7967 и 1406 квадратных метров, два жилых дома (779,2 и 353,5 «квадрата») и четыре квартиры 180,4, 108,4, 78,8 и 126 квадратных метров. У Навки три автомобиля — Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz GLE63 и Lexus RX350.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев за 2017 год заработал 8,5 миллиона рублей, что на 21 тысячу меньше, чем по итогам 2016 года. Из недвижимости за премьером закреплены: арендованный на 40 лет участок земли в 47 соток и квартира площадью в 367 квадратных метров. Также задекларированы ГАЗ-20 и ГАЗ-21. У жены премьера Светланы Медведевой доход составил 0 рублей, она владеет автомобилем Volkswagen Golf.