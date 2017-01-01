Гудбай, Америка? Авиасообщение между Россией и США под угрозой

Проблемы с выдачей американских виз могут привести к прекращению полетов «Аэрофлота» в Соединенные Штаты, предупредили в МИД РФ. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет регулярные прямые рейсы из Москвы в США.

Генкосул США Лоуренс Тоби объяснил отказ американской стороны в требовании МИД РФ о срочной выдаче виз российским пилотам нехваткой дипперсонала. В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве не исключили полной отмены авиасообщения между Россией и США.

В пятницу, 20 апреля, Департамент информации и печати МИД РФ опубликовал официальный комментарий относительно ситуации с выдачей въездных виз США, в котором дипломаты выразили недоумение продолжающимися попытками Вашингтона «обосновать резкое снижение выдачи гражданам России виз «нехваткой персонала» в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно», - подчеркнули в МИДе.

Дипломаты уверены, что в сложившейся ситуации виновата отнюдь не российская сторона. В Москве напомнили, что когда в 2017 году российские власти «после многочисленных враждебных выпадов США» потребовали уравнять взаимное дипломатическое присутствие, «решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне».

Более того, в МИДе указывают на то, что весь персонал закрытого генконсульства США в Санкт-Петербурге был переведен в Москву. Исходя из все этого, Москва обвинила Вашингтон в «абсолютно сознательной и преднамеренной» визовой блокаде, которую США используют «в качестве дополнительного рычага давления».

«Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», - предполагают российские дипломаты.

Такие проблемы с выдачей американских виз гражданам РФ в итоге могут обернуться полной отменой авиационного сообщения между двумя странами. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - предположили в МИДе.

"В таких условиях странно выглядят претензии представителей США насчет того, что МИД России напоминает им об их обязательствах, в том числе неоднократными обращениями о необходимости выдачи виз пилотам "Аэрофлота", - добавили дипломаты и напомнили о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года, согласно которому страны заблаговременно обязаны предоставлять визы для персонала воздушных судов.

В посольстве США уличили российский МИД во лжи

Заявление МИД РФ стало ответом на интервью генконсула США Тоби Лоуренса «Независимой газете». В разговоре с журналистами американской дипломат подчеркнул, что в посольстве США готовы в приоритетном порядке выдавать визы по запросам МИДа только российским дипломатам и членам миссии ООН.

Генконсул объяснил, что в связи с нехваткой персонала в посольстве более не смогут выполнять все запросы внешнеполитического ведомства РФ. В частности, речь идет о срочной выдаче виз пилотам или спортсменам.