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Президент Армении вышел к протестующим в Ереване

NEWSru.com
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Фото: Artyom Geodakyan / TASS

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встретился с протестующими в центре Еревана и передал послание премьеру Саргсяну, отставки которого они требуют.

Как передает «Интерфакс», Саркисян прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана. Там собрались несколько тысяч человек, которые выступают против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Саркисян заявил журналистам, что надеется на переговоры. Его сопровождала охрана, а демонстранты встретили президента аплодисментами.

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно.

Вечером источник «Интерфакса» сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном.

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